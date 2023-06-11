مي فاروق: الجمهور السعودي غنى معي حبيبتي يا مصر بكل حماس

قالت الفنانة مي فاروق، إن جميع ردود الأفعال علي حفلتها بجدة كانت إيجابية وهذا جعلها تشعر بالسعادة المفرطة، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيراً عندما قامت بغناء أغنية "يا حبيبتي يا مصر" والجمهور كان سعيداً بهذه الأغنية.

وأضافت "مي فاروق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الجميع غني معها أغنية يا حبيبتي يا مصر بكل الحماس الذي بداخلهم ومن كان في الحفل لم يستطيع تفرقة المصري من السعودي في هذا الوقت، موضحة أنها تلعثمت ببعض الكلمات من هذه الأغنية بسبب فرحتها الكبيرة للمشهد الذي كانت تراه أمامها في الحفل.

وتابعت مي فاروق، أنها لم تتوقع تكريم السعودية لها بحضورها حفل جدة والمشاركة فيه، وشكرت جميع من قام بمساعدتها ومساندتها حتي تعود في شكل أقوي مما كانت عليه في السابق.