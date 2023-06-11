ميدو يوجه رسالة خاصة لـ مصطفى شوبير قبل مواجهة الوداد

وجه أحمد حسام ميدو، تحية خاصة لمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، مؤكدا أن تصريحات محمد الشناوي حارس الأهلي وكذلك مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متزنة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لمصطفى شوبير على الشجاعة والصبر والقوة الذي خاض بها لقاء الذهاب ضد الوداد".



أضاف: "أوجه التحية أيضا لمدرب حراس الأهلي الذي جهز مصطفى شوبير بشكل رائع لمواجهة الوداد".

واختتم: "تصريحات مارسيل كولر والشناوي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء اليوم، تصريحات متزنة للغاية خاصة أن الإعلام المغربي يريد التركيز على وجود عقدة بالنسبة للأهلي، ولكن التاريخ لا ينفع في الملعب، أو أي شئ سوى القتال وتنفيذ تعليمات المدرب، والنهائيات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة".