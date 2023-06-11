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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الوداد.. كولر: أتمنى أن نرى عدالة تحكيمية

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تويتة جديدة على لسان مارسيل كولر عبر حسابه بموقع تويتر.

و كتب فرج عامر : مارسيل كولر مدرب الأهلي قال أنا بحترم الوداد وبحترم جماهير الوداد، بس الجماهير مش حتنزل تلعب، وكلام  تأثير الجماهير ما  يتقلش  للاهلي لأن جماهير الاهلي بالملايين في كل مكان، والأهلي لعب أمام ١٢٠ ألف متفرج ولعب في كل مكان والأهلي كلعب كورة هو الأفضل بكل الأحوال، ولكن أتمنى أن نرى عدالة تحكيمية وهذا وعد أخذناه من مسئولي الكاف المتواجدين في المغرب، والاهلي موجود في المغرب للعودة بالأميرة الصغيرة.

 

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وفاز فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك الوداد المغربي من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي، هدف التقليص في شباك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح النادي الأهلي فى بلوغ المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي، فيما تخطى الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وشهد المؤتمر الصحفي اليوم السبت سجالا بين مدربي الأهلي والوداد المغربي حيث اكد الثنائي على صعوبة اللقاء.

النادي الأهلي الوداد المغربي الأهلي أمام الوداد المغربي

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