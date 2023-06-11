رياض محرز يعادل رقم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

نجح الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي في معادلة رقم محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا .

تُوّج فريق مانشستر سيتي بطلًا ل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وكان محمد صلاح قد نجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريق ليفربول عام 2019 بعد الفوز علي فريق توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد لتكون البطولة السادسة لصالح الريدز

وبات رياض محرز ثاني لاعب جزائري يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر الذي حقق اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987

ولم يشارك رياض محرز مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية أمام إنتر ميلان بقرار من المدير الفني بيب جوارديولا ولكن علي مستوي البطولة شارك الجزائري في 9 مباريات وسجل ثلاث أهداف في شباك كوبنهاجن الدنماركي وإشبيلية الإسباني ولايبزيج الألماني

جدير بالذكر أن المغربي أشرف حكيمي سبق وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد وكذلك حكيم زياش مع تشيلسي .