عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رياض محرز يعادل رقم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

رياض محرز
رياض محرز

نجح الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي في معادلة رقم محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا .

تُوّج فريق مانشستر سيتي بطلًا ل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وكان محمد صلاح قد نجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريق ليفربول عام 2019 بعد الفوز علي فريق توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد لتكون البطولة السادسة لصالح الريدز

وبات رياض محرز ثاني لاعب جزائري يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر الذي حقق اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987

ولم يشارك رياض محرز مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية أمام إنتر ميلان بقرار من المدير الفني بيب جوارديولا ولكن علي مستوي البطولة شارك الجزائري في 9 مباريات وسجل ثلاث أهداف في شباك كوبنهاجن الدنماركي وإشبيلية الإسباني ولايبزيج الألماني

جدير بالذكر أن المغربي أشرف حكيمي سبق وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد وكذلك حكيم زياش مع تشيلسي .

رياض محرز مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح وري ابطال اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد عن حالة الطقس: موجة أتربة ورمال جديدة تضرب البلاد منتصف الأسبوع

نجم الزمالك السابق يصدم كهربا بقرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

اتفرج من البيت .. قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا

وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي

تعليق مثير من شوبير بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

في ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. سبب مقاضاة أنغام له وتسميته بهذا الاسم

نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد هدفه في إنتر ميلان

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. حبس عصابة كبار السن أمام البنوك.. الخطيب ولاعبو الأهلي يقرأون الفاتحة قبل النهائي.. عاصفة جديدة تضرب البلاد

هندوراس تفتتح سفارة في الصين بعد قطع العلاقات مع تايوان

رياض محرز يعادل رقم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

كنت ممثل مركون.. محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب تأخره في دخول الفن

هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار اليوم 11-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة قوم عاد والأهرامات.. الشائعات تطارد أعظم بناء في تاريخ البشرية

أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

إعجاز يفوق الخيال.. أهمية الأهرامات في حضارة الفراعنة.. رقم 9 يبهرك

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

فيديو

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ