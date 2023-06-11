عمرو السولية يدعم أحمد حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي

وجه عمرو السولية لاعب الأهلي، رسالة لـ أحمد حجازي، المحترف في نادي اتحاد جدة السعودي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر عمرو السولية صورة للاعب أحمد حجازي، وعلق: ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي وحمدلله علي سلامتك.

وكان حجازي قائد الفريق الاتحادي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي.



وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن إجراء المدافع المصري أحمد حجازي والمحترف ضمن صفوفه، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.