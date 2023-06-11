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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

مباراة الاهلى والوداد
مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

يزداد البحث من عشاق الأهلي عن مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أبطال أفريقيا ، إذ يبحث الكثير عن القنوات المجانية المفتوحة لنقل المباراة والتي تنطلق مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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موعد مباراة الأهلي والوداد 2023

ويهتم الملايين من عشاق الأحمر والوداد المغربي بالبحث عن موعد مباراة الأهلي والوداد 2023، إذ يسعى الفريق المغربي إلى تحقيق اللقب الرابع للبطولة بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

ماتش الاهلي والوداد كامل

ويمكن مشاهدة ماتش الاهلي والوداد بث مباشر كامل اليوم في نهائي أبطال أفريقيا، عبر عدة قنوات منها قناة مفتوحة.

وقبل انطلاق ، مباراة الأهلى والوداد بث مباشر ، كان الأهلي حقق فوزا قويا على الوداد بنتيجة 2-0 لصالح الأحمر على استاد القاهرة في لقاء الذهاب الأحد الماضي.

موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة

ويترقب الملايين من المصريين موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة، إذ يواجه الأحمر الوداد المغربي اليوم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلى والوداد بث مباشر في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

وتنقل  قنوات بى إن سبورت، الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى والوداد المغربى بث مباشر، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، على التردد الأرضي.

رسالة كولر

يذكر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وأن يكون ممتعا لجماهير كرة القدم.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

كيفية تشغيل قناة on time sport الأرضية

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي عبر الخطوات التالية:
1- من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات

3- توليف إعداد القناة

4- توليف تلقائي.

5- اختيار بحث رقمي

6- الانتظار حتى تمام التحميل

7- الضغط على تم

8- ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport ومشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

ضبط قناة on time sport الأرضية بالإريال: 

توصيل  «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681
معدل الترميز :27500
تصحيح الخطأ :5/6
الاستقطاب: أفقي

مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

موعد مباراة الأهلي بتوقيت القاهرة

وعن موعد مباراة الأهلي بتوقيت القاهرة ، فكان سيكون 9 مساء قبل تغيير الساعة والتحول للتوقيت الصيفي ، ولكنه أصبح في العاشرة مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي .

ويحتاج الأحمر  للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، لضمان التتويج باللقب الإفريقي رقم 11 في تاريخه.

قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

وهناك عدة قنوات مجانية لنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهي : 

1- قناة أون تايم سبورت،  التردد الأرضى

2- قناة الرياضية المغربية.

3- Cosmote Sport 1 HD

4- Arena Sport 1 HD Croatia

5-  TVE La 1 HD

6- TF1 HD Suisse

مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

مباراة الأهلي اليوم مباشر

وينتظر الملايين من عشاق المارد الأحمر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر ، والتي ستكون متاحة عبر القنوات التي ذكرناها بالأعلى وهي بى إن سبورت، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، على التردد الأرضى.

وعن تاريخ مواجهات الفريقين، فالتقى النادي الأهلي مع الوداد المغربي في 12 مباراة فاز الفريق الأحمر في 5 مباريات كان آخرها مباراة الذهاب الاحد الماضى 4 يونيو، وتعادل في أربع وخسر في 3 لقاءات.

مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

حكم مباراة الاهلي والوداد العوده

كما يهتم الملايين من عشاق الأحمر ـ، بمعرفة حكم مباراة الاهلي والوداد العوده ، إذ أسند التحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، تحكيم المباراة للإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، و الكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

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