مصطفى شوبير للنجم أحمد حجازي: هترجع أفضل وأقوى

وجه مصطفي شوبير حارس مرمي الاهلي رسالة للنجم أحمد حجازي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر مصطفي شوبير صورة للاعب أحمد حجازي وعلق عليها: ألف سلامة عليك يا كابتن ان ان شاء الله ترجع افضل وأقوى .

وكان حجازي قائد الفريق الاتحادي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن إجراء المدافع المصري أحمد حجازي والمحترف ضمن صفوفه، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.