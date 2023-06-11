بشير عبدالفتاح يكشف أسباب فرض التأشيرة الإلكترونية لدخول السودانيين إلى مصر.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، تفاصيل خلفية القرار الذي اتخذته القاهرة بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يراس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنّ مصر لم تتخل عن دورها تجاه السودان، لكن الحدود المصرية- السودانية باتت ملتهبة وكان من الضروري ضبط الموقف.

وأكد الكاتب الصحفي، أنّ مصر لا تمنع دخول السودانيين لكنها تجري عملية تنظيمية لتدفق الأشقاء من السودان، وفق ضوابط قانونية ينظمها القانون الدولي.

تسللات غير شرعية

واختتم بشير عبد الفتاح، بالإشارة إلى أنّ التأشيرة الإلكترونية التي تشترط مصر حصول السودانيين عليها قبل القدوم إلى مصر، تضمن عدم تسلل أية عناصر مخالفة، لافتا إلى أنه في ظل تزايد التدفقات من النازحين إلى القاهرة قد يحدث أحيانا تسللات غير شرعية.

