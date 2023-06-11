محمد عمارة: قلقان من مواجهة الوداد المغربي.. ورسالة مهمة إلى مدافع الأهلي

أبدى محمد عمارة نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق قلقه الشديد من مواجهة الوداد فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا في ظل نتائج المارد الأحمر في آخر 5 سنوات ضد بطل المغرب وأجواء الجمهور والملعب .



وقال محمد عمارة خلال مداخلة هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة مع الاعلامى محمد الليثى: "المدير الفنى لفريق الاهلى السويسرى كولر سوف يبدأ المباراة بتحفظ شديد ولابد من عدم استقبال أهداف على الأقل فى الشوط الأول وهذا الامر ظهر خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى برفقة محمد الشناوى حارس مرمى و قائد الفريق " .



ووجه محمد عمارة رسالة الى محمد عبد المنعم مدافع فريق الاهلى قائلا "لابد ألا تلعب بثقة كبيرة وأتمنى أن تكون فى فورمتك فى لقاء اليوم فهو أفضل مدافع في مصر باستثناء استهتاره فى بعض الكرات أثناء اللقاءات الهامة " .

