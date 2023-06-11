الصين تستدعي مبعوث كوريا الجنوبية احتجاجًا على انتقادات لسفيرها

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد إن مساعد وزير الخارجية الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبية لإبلاغه بشكوى حول انتقادات وجهتها سول لتعليقات أدلى بها سفير بكين لدى كوريا الجنوبية مؤخرا.

واستدعت كوريا الجنوبية السفير الصيني يوم الجمعة الماضية لإبلاغه باحتجاجها.

ووصفت الخارجية الصينية تعليقاته "بالاستفزازية” وربما تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، حسبما أفادت رويترز.

وقال البيان الصيني إن مساعد وزير الخارجية الصيني نونغ رونغ عبر عن “قلقه الشديد وعدم رضاه عن رد الفعل غير المناسب لسول على تعليقات السفير الصيني" و التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم حزب معارض في كوريا الجنوبية.