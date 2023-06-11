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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى.. السعودية: المملكة تهتم بفلسطين وقضيتها

صدى البلد

ثمّن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف حاجٍ من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.


وقال السديس: "إن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين  حفظه الله  تجسد اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وحرصه على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم والوقوف معهم في محنهم وظروفهم الصعبة"،حسبما نقلت واس.

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وأضاف السديس: "إننا نبارك لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وندعو الله -عز وجل- أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية نظير خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الإسلام والمسلمين".


وأكد  أن الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية والقضايا الاسلامية.

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