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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برلين تشهد اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بمشاركة مصر

صدى البلد

شهدت العاصمة الألمانية برلين وفي قاعة المؤتمرات الدولية بميسي أمس اجتماعات رؤساء الوفود المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تشهد مشاركة 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية، ومثل الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب الرئاسة الإقليمية والذي التقى برؤساء وفود المنطقة قبل الاجتماع الرسمي ونقل لهم تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، ودعمه المستمر لكل برنامج المنطقة وقبل الانطلاق الرسمي للألعاب والتي تبدأ يوم 12 يونيو ببرنامج استضافة المدن.

ومثل مصر في تلك الاجتماعات الدكتور باسم التهامي المدير الوطني ورئيس بعثة مصر بالألعاب العالمية.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للألعاب بكل لجانها باستعراض كافة تفاصل الألعاب منذ وصول الوفود المشاركة في برنامج استضافة المدن إلى يوم مغادرة آخر الوفود المشاركة في الألعاب، وكذلك حفل الافتتاح ودخول وخروج الوفود وأماكن جلوسها  وكيفية التحرك من أماكن الإقامة والعودة بعد انتهاء الحفل، وبرامج المنافسات منذ التقسيم وحتى المنافسات الرسمية، وقواعد تقديم التظلمات، وبرامج الأحداث المصاحبة للألعاب من مؤتمرات دولية وبرامج الكشف الصحي والبرامج الترفيهية وكذلك ما سوف يصاحب برامج المدن المضيفة.

وحرصت اللجنة المنظمة على الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها عدد من رؤساء الوفود وتم الرد عليها.

وصرح الدكتور عماد محيى الدين بأن مؤتمر رؤساء الوفود هدفه أن يقفوا على كافة التفاصيل الخاصة باستضافة الألعاب، والتي سخرت لها ألمانيا كل الإمكانيات من أجل إنجاحها، ومن هنا كان حرص المنطقة على المشاركة بما يقرب من ألف لاعب ولاعبة ومشارك، لتتواصل مشاركات برامج المنطقة الفعالة في الألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية.

 

واطمأن رؤساء الوفود على أماكن إقامة اللاعبين ووسائل المواصلات ، والمراكز الطبية وتواجدها بالقرب من إقامة اللاعبين، وأماكن التدريب، ونوعيات الطعام التي ستُقدم للاعبين، وتم التأكيد على ضرورة توفير الطعام وفقًا للشريعة الإسلامية، ونوعية وكميات الطعام، ووسائل الانتقالات من أماكن الإقامة إلى أماكن الألعاب.

 

وقد شارك في تلك الاجتماع من المنطقة اياد ولد سيدا رئيس الأولمبياد الخاص الموريتاني ورئيس الوفد، نسيم الشرادي رئيس الأولمبياد الخاص المغربي ورئيس الوفد، رضوان شربال رئيس الاولمبياد الخاص الجزائري، الدكتور علي الشواهين المدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني ورئيس الوفد ، محمد عوادات رئيس بعثة الأولمبياد الخاص اللبناني، دانا شباط ممثلة عن الوفد السوري وفيقة خليل المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني ورئيس الوفد، عمرو بدوي  نائب رئيس وفد الامارات، رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي ورئيس الوفد، عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي ورئيس الوفد،  بهاء منير أحمد المدير الوطني للأولمبياد الخاص العراقي ونائب رئيس البعثة، محمد سالم شحلوب الراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني ورئيس الوفد، ايران علي كاشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإيراني، وعبد القادر المطوع نائب رئيس وفد الأولمبياد الخاص القطري.

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