مش فاكر حاجه.. نجم الراب ليل واين يكشف عن تفاصيل مرضه الخطير

كشف نجم الراب ليل واين عن معاناته من فقدان الذاكرة، حيث أصبح من الصعب عليه تذكر أغانيه السابقة الشهيرة بسبب هذا الأمر.

وقال ليا واين، فى مقابلة جديدة له، إنه يعاني من فقدان الذاكرة، ورغم ذلك يحاول باستمرار العمل دون أى تراجع أو تخوف، وذلك بهدف إثبات وجوده باستمرار.

ليل واين مصاب بالصرع

وكان ليل واين أعلن أنه مصاب بالصرع، كاشفا عن أنه كاد يشارف على الموت بعد إصابته مؤخرا بسلسلة نوبات استدعت بقاءه في العناية الفائقة لأيام عدة.

وقال واين (30 سنة) في مقابلة إذاعية: "أعاني من الصرع، لذا أنا عرضة للإصابة بنوبات".

وأضاف أنه عانى من سلسلة من النوبات من قبل لكن أحدا لم يدر بالأمر، خلافا للمرة الأخيرة حين استدعى وضعه الصحي نقله وبقاءه في المستشفى.

وأوضح أنه أصيب مؤخرا بـ3 نوبات متتالية، تسببت الأخيرة منها في انخفاض عمل قلبه إلى حوالي 30 في المائة.

وقال: «كنت سأموت وكان الوضع خطيرا جدا».

وعزا سبب نوباته الأخيرة إلى إفراطه في العمل وعدم النوم لوقت كافٍ، دون أن ينفي أو يؤكد ما أشيع عن أنه وضع في غيبوبة طبية بعد أزمته الصحية.

يشار إلى أن ليل واين بقي في المستشفى 6 أيام، وتواردت الأخبار عن تدهور وضعه الصحي.