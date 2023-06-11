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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الصايغ: الأهلي سيفاجئ الوداد مبكرا بنهائي دوري الأبطال

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي محمد الصايغ مفاجأة خاصة قبل مواجهة الأهلي والوداد المنتظرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان الأهلي تفوق ذهابا بهدفين مقابل هدف على الوداد المغربي في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال محمد الصايغ في مداخلة هاتفية عبر برنامج 8 الصبح على قناة dmc:"الأهلي قد يفاجئ الوداد خلال مباراة اليوم بهجوم مبكر لتسجيل هدف يمنح الأهلي أريحية كبيرة في اللقاء"

وأضاف: "المباراة بالطبع لن تكون سهلة في ظل الأجواء الجماهيرية الكبيرة المنتظرة على ملعب محمد الخامس ولكن الأهلي دائما ما يستغل خبراته الأفريقية بالشكل الأمثل"

وواصل:"محمد الشناوي سيعود لحراسة مرمى الأهلي بعدما تأكد مارسيل كولر من جاهزية الحارس بنسبة100%"

واختتم:"الوداد يملك أكثر من عنصر خطير مثل رضا الجعدي الذي يجيد في مركز رقم 8 والذي يعمل دائما على الزيادة العددية في منطقة الجزاء"

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