الجامعات : نقدم عدد من الخدمات المجتمعية منها الطبية والتعليمية.. ونحرص على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية

جامعة القاهرة: إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار

جامعة حلوان : لدينا خطة مستقبلية لتوسيع المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية

تسعى الجامعات الحكومية المختلفة المساهمة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية ، كما تقديم المساعدات الأخرى مثل محو الأمية و تقديم الخدمات الطبية .

ومن جانبه ، تساهم جامعة القاهرة فى عدد من القوافل الطبية موجهه لعدد من القرى التى تحتاج هذه الرعاية ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات لمنسوبى الجامعة .

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وتقدم الرعاية الطبية اللائقة بهم من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بالجامعة في مختلف التخصصات والمجالات.

كما أضاف الدكتور محمد سامى ، وتوفر لهم الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية، موضحًا أن القافلة الأخيرة التى أطلقتها جامعة القاهرة قامت بالكشف على المسنين وقدمت العلاج لهم بالمجان، وحولت بعض الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية لكلية طب الأسنان.

وفى نفس السياق ، أعلنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية .

قال الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ، أنه تم مخاطبة جميع الكليات بالمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.



وأكد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم التنسيق مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إجراءات التعاقد على فصول محو الأمية الخاصة باجازة نهاية العام الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

على الجانب الأخر ، أكدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تعزيز دور الجامعات في تحقيق رؤية مصر 2030، وخصوصا فيما يتعلق بتنمية وتنويع مصادر الاقتصاد، وتقليص مهام أعضاء هيئة التدريس الإدارية، وتشجيع القطاع الخاص؛ لتمويل البحوث العلمية، مقابل العديد من التسهيلات لهم.

وكشفت غادة فاروق ، نائب رئيس جامعة عين شمس، عن دور الجامعة في المشاركة ضمن مشروع حياة كريمة، مضيفة: نعمل على 4 اتجاهات بشكل مباشر، وتشمل «الطبي، التوعوي، الحرفي والمهاري، محو الأمية».

وتابعت نائبة رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة لديها العديد من الكوادر العلمية في النواحي الاقتصادية والطبية تساهم في تقديم العديد من الخدمات المجتمعية .

وكان قد أكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في المبادرات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى قيام هذه القوافل بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة الى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية، إلي جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين.

