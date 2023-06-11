محاضرة لكولر مع لاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويراجع كولر ، خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، واتفق فيه أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين ، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي.