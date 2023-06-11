إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث انقلاب حافلة بصحراء النقب

أفادت" أر تي" في نبأ عاجل، اليوم الأحد ، بانقلاب حافلة في صحراء النقب.

واضافت أن الحافلة كانت تقل 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجراح مختلفة.

وكان قد شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، لأول مرة على الإطلاق، تحت اسم "الأسد الأفريقي".

وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، أن "هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب".

وأوضح المصدر أن "المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة على تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال".

وأكد مسئولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.