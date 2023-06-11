عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث انقلاب حافلة بصحراء النقب

صدى البلد

أفادت" أر تي" في نبأ عاجل، اليوم الأحد ، بانقلاب حافلة في صحراء النقب.

واضافت أن الحافلة كانت تقل 19 جنديا إسرائيليا أصيبوا بجراح مختلفة.

إسرائيل منزعجة.. أمريكا وإيران على طريق الصلح ودول عربية كلمة السر

وكان قد شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، لأول مرة على الإطلاق، تحت اسم "الأسد الأفريقي".

وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون "i24NEWS" الإسرائيلي، أن "هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب".

وأوضح المصدر أن "المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة على تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال".

وأكد مسئولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

وزير المالية: لا توجد في الموازنة مخصصات للمقرمشات والشيبسي

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد ما قلب السوشيال ميديا واتقبض عليه.. عودة التيك توكر إبراهيم مالك

لجنة حقوق الإنسان تكرم جورج إسحق وتؤكد: الحصول على المعلومات حق للجميع

روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

بوابة دولية لأفريقيا.. جولة غير مسبوقة للرئيس السيسي إلى 3 دول بالقارة السمراء

إصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادث انقلاب حافلة بصحراء النقب

لو عايز تسافر.. مواعيد و أسعار قطارات عيد الأضحى 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق النجوم.. تامر عاشور يكتب كلمة النهاية.. وبشرى تعلن عن انفصالها في هدوء

من المطبخ الاسيوي| طريقة عمل نودلز الكوسة بالخضار

فراشة الأوبرا.. معلومات لا تعرفها عن أشهر راقصة بالية في الوطن العربي|صور

غير النوم الغلط .. أسباب غير متوقعة لـ آلام الرقبة

فيديو

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

فكرت أتخلص من حياتى ومش بحب طفولتي.. تصريحات نارية لـ الفنانة دوللي شاهين

مقطع فيديو لطفلة مراهقة من ولاية فلوريدا تهاجم سمكة قرش.. ماذا حدث؟

اطلقت بعد 3 شهور.. حورية فرغلي تروي قصتها مع زوجها الوحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ