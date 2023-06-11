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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية توضح تفاصيل المؤتمر العربي الصيني

مؤتمر رجال الأعمال
مؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني، لأول مرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الصيني، في مهمة لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية.

وقالت الإعلامية رشا عماد، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى المؤتمر، إن المشاركين في المؤتمر أكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين، للوصول إلى آلية تسمح بإقامة "طريق حرير جديد"، وتضمن التعافي لاقتصادات الشعوب.

 ازدهار بين الدول العربية والصين

وأضافت أن المؤتمر شهد تأكيد حرص الجانبين على التعاون من أجل تحقيق ازدهار بين الدول العربية والصين، من خلال العمل المشترك وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

وأشارت إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" كانت حاضرة بقوة في نقاشات المؤتمر وأحاديث رجال الأعمال، خاصة في ظل سعي الجانبين إلى تعميق الشراكات التجارية بين الجانبين.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن العلاقات العربية الصينية لها جذور ممتدة عبر التاريخ، وأن العمل العربي الصيني المشترك يسير نحو التنمية والازدهار، بفضل الرغبة الصادقة في تحقيق ذلك من قبل الطرفين.

وأشار إلى حرص الصين البالغ على تعزيز علاقات الصداقة والتبادل مع الدول العربية، في جوٍ من الاحترام والتكافؤ.
 

 

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