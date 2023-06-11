الحوار الوطني.. ضياء رشوان: قد نختلف مع البرلمان لكنه جاء بانتخابات نزيهة

اعترض الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، بشأن أن البرلمان الحالي لا يعبر عن الشعب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

وعلق رشوان قائلا: “قد أختلف مع البرلمان، لكنه إجرائيا جاء بانتخابات نزيهة، ولا يجوز القول إنه لا يعبر عن الشعب”.

وأضاف: “هناك مؤسسات قائمة منظمة قانونا ودستوريا وتؤدي أدوارها ويجب احترامها، ونحن حريصون على عدم المساس بهذه المؤسسات، كما أن الحوار ليس بديلا عنها”.

