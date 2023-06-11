رئيس الوداد يُفاجي لاعبيه قبل مواجهة الأهلي بإجراء تاريخي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن رصد سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي المغربي، مكافأة تاريخية للاعبين، خاصة بتخطي الأهلي، والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لموقع “لو 360 سبورت” المغربي فإن رئيس الوداد الرياضي أخبر لاعبي الفريق على أنه قرر زيادة المنحة المالية مقارنة بالموسم الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الناصيري أكد للاعبي الوداد على أنه سيرفع المنحة المالية،من 18 مليون سنتيم إلى 23 مليون سنتيم ، لكنه اشترط على أنها لن تكون متساوية بين اللاعبين، وأن هناك شروطا موضوعة، من أبرزها نسبة المردودية وعدد المباريات التي خاضها كل لاعب، مشيرا إلى أن اللاعبين الاحتياطيين أيضا ستكون لهم منحة مالية متميزة.

وطالب الناصري لاعبي الوداد بضرورة تحقيق اللقب الرابع لدوري أبطال إفريقيا في تاريخ الفريق، مشيرا إلى أن هناك مفاجآت تنتظر اللاعبين.

الأهلي ضد الوداد

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء ذهاب نهائي أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.