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رئيس التحرير
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محافظات

بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية الأزهر بأسيوط

الدكتور علي عبد الحافظ
الدكتور علي عبد الحافظ رئيس الادارة المركزية لمنطقة أسيوط

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية على مستوي المنطقة "مبصر وكفيف" ، للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023.

‏وشملت الأسماء محمد عادل توفيق قاسم بالمركز الأول بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص الإعدادي، وحلا محمد محمود عيسى بالمركز الأول بمعهد أبوتيج الإعدادي فتيات،  وسماح طه هاشم محمود بمعهد نور الإيمان النموذج الخاص الإعدادي بالمركز الثاني وأسماء أحمد عبد الفتاح محمود بمعهد نور الإسلام النموذجية الإعدادي فتيات بالمركز الثاني،  وعبد الرحمن محمود سيد بمعهد القوصية الإعدادية بنين بالمركز الثالث، ومحمد محمود صالح بمعهد نور الإيمان النموذج الخاص الإعدادي بالمركز الثالث وعمر محمد مبروك عبد الناصر بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص الإعدادي بالمركز الثالث.

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وسهيله علي عبد اللطيف بمعهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي فتيات بالمركز الثالث وأبرار أحمد محمد سالم بمعهد أبنوب الأعدادي فتيات بالمركز الثالث وعمار ياسر محمد عبد العظيم بمعهد نور الإسلام النموذجية الخاص الإعدادي بالمركز الرابع ومحمد حمدي أحمد عثمان بمعهد الزاوية الإعدادية بنين بالمركز الرابع وبسمة محمد سيد أحمد بمعهد الحواتكة الإعدادي فتيات بالمركز الرابع و سما ماهر عبد الشكور شعبان بمعهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي فتيات بالمركز الرابع،  ‏وإسراء عاطف عبد الفضيل محمد بمعهد منقباد الإعدادي فتيات بالمركز الرابع.


وقدم الدكتور على عبد الحافظ حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الازهرية لأبنائه وفتياته أوائل وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى منطقة أسيوط للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023م، (مبصر وكفيف) مقدما الشكر لجمال عبدالله محمد، مدير عام المطبعة والعاملين بها وواضعي أسئلة الامتحانات للمرحلتين، وأبوالعز حسني، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأبوزيد إبراهيم محمد، مساعد رئيس الكنترول، وإيهاب أحمد إبراهيم، مسؤول الحاسب الآلي، و حسانين محمد أحمد فراج، رئيس حجرة البنين، و عبدالرحمن عبدالسميع أحمد، رئيس حجرة الفتيات، والدكتور عليان محمد، مدير الامتحانات، وأعضاء إدارة الامتحانات، وذلك لما بذلوه من جهد كبير لإنجاز أعمال الإشراف علي الملاحظة والمراقبة والتصحيح والرصد والمراجعة الكاملة بدقة وعناية كاملة، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق.

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