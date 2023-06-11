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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يزف بشري سارة لـ محبي محمد صلاح

صدى البلد

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن وجود الفرعون المصري محمد صلاح في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا.


وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"محمد صلاح في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. ".

تواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 وفقا شبكة “BTSPORT” العالمية.

وبعد تصويت أكثر من 50 ألف مشجع، حجز محمد صلاح مكانًا له في التشكيل المثالي للبطولة، بعدما سجل 8 أهداف تلك النسخة، رغم توديع فريقه للبطولة من دور الـ 16 على يد ريال مدريد الإسباني، وهو ثاني هدافي المسابقة خلف النرويجي إيرلينج هالاند.

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