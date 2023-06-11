الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي عن تفرغ النواب: سيؤدي لخسارة الخبرات

طالب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالتعامل مع مسألة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتروٍ وحكمة، قائلا: “كان ليا الشرف أنني كنت عضوًا في لجنة الخمسين الموجودة في 2014، وتمت مناقشة موضوع التفرغ من عدمه”.

وأضاف “عبد القوي”،، خلال مشاركته بمناقشات "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: "المادة 103 أكدت على أن يتفرغ العضو لمهام العضوية، بما يضمن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي والموازنة العامة للدولة، وتم وضع هذه المادة لأن الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا لا يشاركون في الجلسات".

وتابع: "هل كل المتفرغين بالنواب يحضرون؟ بالعكس بعض الناس المرتبطين بأعمال أخرى يحضرون بشكل أكبر، والحضور التزام أدبي قبل أن يكون دستوريا، ومرتبط بثقافة العضو".

وتساءل: “يوجد أصحاب مهن حرة يستحقون التواجد في البرلمان، فلماذا نخسره من أجل التفرغ؟”، واستطرد: "إن شاء الله قبل الانتخابات البرلمانية 2025 سيكون هناك انتخابات محليات، ويجب عدم الوقوف أمام مسألة التفرغ وعلينا البحث عن قيمة مضافة، وشرط سيؤدي لخسارة خبرات وقامات كبيرة".

وأكد أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب، بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بشرط أن يتم وضعه بعناية وربطه بالدوائر الانتخابية بشكل مناسب، مشيرا إلى أن زيادات أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.