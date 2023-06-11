عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي عن تفرغ النواب: سيؤدي لخسارة الخبرات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالتعامل مع مسألة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتروٍ وحكمة، قائلا: “كان ليا الشرف أنني كنت عضوًا في لجنة الخمسين الموجودة في 2014، وتمت مناقشة موضوع التفرغ من عدمه”.

وأضاف “عبد القوي”،، خلال  مشاركته بمناقشات "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: "المادة 103 أكدت على أن يتفرغ العضو لمهام العضوية، بما يضمن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي والموازنة العامة للدولة، وتم وضع هذه المادة لأن الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا لا يشاركون في الجلسات".

وتابع: "هل كل المتفرغين بالنواب يحضرون؟ بالعكس بعض الناس المرتبطين بأعمال أخرى يحضرون بشكل أكبر، والحضور التزام أدبي قبل أن يكون دستوريا، ومرتبط بثقافة العضو".

وتساءل: “يوجد أصحاب مهن حرة يستحقون التواجد في البرلمان، فلماذا نخسره من أجل التفرغ؟”، واستطرد: "إن شاء الله قبل الانتخابات البرلمانية 2025 سيكون هناك انتخابات محليات، ويجب عدم الوقوف أمام مسألة التفرغ وعلينا البحث عن قيمة مضافة، وشرط سيؤدي لخسارة خبرات وقامات كبيرة".

وأكد أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب، بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بشرط أن يتم وضعه بعناية وربطه بالدوائر الانتخابية بشكل مناسب، مشيرا إلى أن زيادات أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

ترشيحاتنا

أبو العينين: نحتاج رؤية جديدة لتسويق مصر الحديثة.. القضايا الإنتاجية تحتاج لمزيد من الاهتمام.. ولدينا قدرات اقتصادية لاجتياز الأزمات

بعد اشتباكات مع مسلحين.. مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني فى كرمانشاه

وقف حجب المواقع أبرزها .. 4 مطالب للجماعة الصحفية بجلسة حرية تداول المعلومات

مركز الفلك الدولي يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

حكم الغش في الامتحانات.. وهل يجوز تعاطف المراقب مع الطلاب

17 دعاء عند أذان العصر يفرج الله همومك ويفتح لك أبواب الرزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنشيلك فى عنينا .. قصة أخت العريس التى أشعلت السوشيال ميديا

خطوات لحماية بشرة طفلك من حر الصيف

بعد أن لفتت الأنظار بحفل زفاف الحسين.. طبيبة تكشف سر رشاقة الملكة رانيا|صور

بعد ما قلب السوشيال ميديا واتقبض عليه.. عودة التيك توكر إبراهيم مالك

فيديو

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

عاصفة جديدة تضرب البلاد في هذا موعدها.. واستقرار طقس اليوم

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ