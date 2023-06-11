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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة أخيرة.. وحدات مصيفية بالساحل الشمالي "قرية بانوراما" خلال عيد الأضحى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن توافر عدد من الوحدات المصيفية بقرية بانوراما بالكيلو 76 بالساحل الشمالي خلال عيد الأضحى المبارك.

موعد الأفواج المتاحة على النحو التالى : 
الجمعة ١٦ يونيو حتى الجمعة ٢٣ يونيو 
الجمعة ٢٣ يونيو حتى الجمعة ٣٠ يونيو 
الجمعة ٣٠ يونيو حتى الجمعة ٧ يوليو 
الجمعة ١ سبتمبر حتى الجمعة ٨ سبتمبر 
الجمعة ٨ سبتمبر حتى الجمعة ١٥ سبتمبر 

*شالية مصيفي قرب الشاطئ بتراس وحديقة خاصة (3 غرف نوم وريسبشن و 2 حمام ) مجهز بــ:  (انتريه –سفرة- تليفزيون) و مطبخ كامل . قيمة الاشتراك(8200 جنيه) بعد دعم النقابة.

* شالية مصيفي  بتراس وحديقة خاصة (2غرفة نوم وريسبشن و2 حمام  ومطبخ) مجهز بــ : (انتريه –سفرة- تليفزيون).قيمة الاشتراك (6540 جنيهاً ) بعد دعم النقابة.

*وحدات مصيفية: (2غرفة نوم وحمام وتراس ومطبخ )مجهز بــ : (انتريه –سفرة- تليفزيون). قيمة الاشتراك (5850 جنيهاً) بعد دعم النقابة.

والقرية بها حمامات سباحة للكبار والأطفال ومطاعم وحدائق.

الحجز  بمركز الخدمات بالطابق الأول بالنقابة.

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