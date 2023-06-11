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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزالان قويان يضربان رومانيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلن المعهد الوطني الروماني لأبحاث تطوير فيزياء الأرض، اليوم الأحد، أن زلزالين قويان ضربا رومانيا.

وقال المعهد في بيان: "وقع زلزال بقوة 3.2 درجة في رومانيا بعد ظهر يوم الأحد، في الساعة 13.01 بالتوقيت المحلي، في منطقة فرانسيا الزلزالية بمقاطعة فرانسيا. ووقع الزلزال على عمق 94.8 كيلومترًا".

وأضاف: “كما تم تسجيل زلزال قوته 2.2 درجة على عمق 13.2 كيلومترًا اليوم الأحد الساعة 15.45 في أولتينيا بمحافظة جورج”.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني الروماني لأبحاث تطوير فيزياء الأرض، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة علي مقياس ريختر ضرب غرب رومانيا وكان مركزه في مقاطعة أراد.

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وقال المعهد في بيان: "في 6 يونيو.. وقع زلزال قوي بقوة 5.2 درجة في مقاطعة أراد على عمق 15 كيلومترًا”.

وأشار إلي أنه من الممكن أن تشعر المجر بالزلزال أيضًا، حيث تبعد مدينة بيكيسكابا المجرية 68 كيلومترًا فقط عن مركز الزلزال.

زلزال رومانيا المعهد الوطني الروماني لأبحاث تطوير فيزياء الأرض زلازل

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