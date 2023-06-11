عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون زوجها.. ميرنا نور تثير الجدل فى أول ظهور لها بعد زفافها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ميرنا نور تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، خلال  الايام الماضية وذلك منذ حفل زفافها الاسطورى الذى جمع بين الأهل و الأصدقاء و أشعل مواقع التواصل الاجتماعى .

وشاركت ميرنا نورالدين جمهورها بصورة جديدة لها فى أول ظهور لها بعد حفل زفافها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت ميرنا نور، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب ستان باللون الاوف وايت ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج.

واحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.

أول ظهور ميرنا نور أجرأ اطلالات الفنانة ميرنا نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

هبوط كبير.. تراجع سعر الزيت والسكر والأرز | تفاصيل

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

هل خضعت لعملية نحت؟.. إطلالة هايدى موسي تثير الجدل بعد فقدان وزنها

بملابس جريئة.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بعد فقدان وزنها|شاهد

بملابس جريئة.. سيرين عبد النور تثير الجدل في عيد ميلاد ابنتها |شاهد

سالى عبد السلام برفقة زوجها من حفل زفاف نجل خيرى رمضان

زوجة خيرى رمضان تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلهما|شاهد

كانت موديل محجبات.. أسماء جلال تثير الجدل بعد شائعة ارتباطها بفنان شهير

ماذا تفعل قشور الرمان للشعر.. النتيجة ستدهشك

ما أسباب سخونة القدمين في الليل؟

ترشيحاتنا

السفير العراقي لـ"صدى البلد": مصر الشقيقة الكبرى لنا والعلاقات بيننا أبدية وأزلية

خسائر لا تعوض .. كارثة في أوكرانيا بسبب تفجير سد كاخوفكا

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد جمع 9 ملايين لعلاجه.. الآلاف يودعون أدهم إبن الدقهلية بعد وفاته|شاهد

تبادل أسرى بين كييف وموسكو .. 94 روس مقابل 95 أوكراني

خالد البلشي يطالب برفع الحجب عن المواقع.. ويقدم 9 مقترحات للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون زوجها.. ميرنا نور تثير الجدل فى أول ظهور لها بعد زفافها

دبسهم في فاتورة المطعم.. عائلة تقاضي عريس ابنتهم

سعر صادم لفستان الطاووس.. الهام شاهين تثير الجدل بإطلالة مثيرة للجدل

فى دقائق طريقة عمل بسبوسة اللوتس اللذيذة

فيديو

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

عاصفة جديدة تضرب البلاد في هذا موعدها.. واستقرار طقس اليوم

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ