بدون زوجها.. ميرنا نور تثير الجدل فى أول ظهور لها بعد زفافها

تصدرت الفنانة ميرنا نور تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، خلال الايام الماضية وذلك منذ حفل زفافها الاسطورى الذى جمع بين الأهل و الأصدقاء و أشعل مواقع التواصل الاجتماعى .

وشاركت ميرنا نورالدين جمهورها بصورة جديدة لها فى أول ظهور لها بعد حفل زفافها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميرنا نور، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب ستان باللون الاوف وايت ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج.

واحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.