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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار جزء من طريق سريع رئيسي بالولايات المتحدة

صدى البلد

قال مسؤولون في مدينة فيلادلفيا اليوم الأحد، إن جزءا من طريق سريع رئيسي بالولايات المتحدة انهار في فيلادلفيا بعد أن اشتعلت النيران في عربة تحته، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتصاعد الدخان من أنقاض الجزء المنهار من الممرات المتجهة شمالًا من I-95 ، الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب على الساحل الشرقي. 

وأظهر تسجيل مصور سيارات إسعاف وعمال يتجمعون في المنطقة. توقفت حركة المرور في كلا الاتجاهين للطريق السريع المكون من ثمانية حارات بسبب مخاوف بشأن السلامة الهيكلية للممرات الجنوبية المتبقية.

ويقع هذا الامتداد من ممر I-95 في الجزء الشمالي الشرقي الكثيف من فيلادلفيا ويربط المدينة بضواحيها الشمالية ، مثل مقاطعة باكس.

وفي أحد أيام الأحد في الصيف، يتم استخدامه بشكل روتيني من قبل رواد الشاطئ العائدين إلى الوطن من جيرسي شور. 

وخلال الأسبوع، تكون مزدحمة بالركاب والمركبات التي تسافر إلى بوسطن وبالتيمور وواشنطن.

وقال ديريك بومر رئيس كتيبة الإطفاء في فيلادلفيا للصحفيين إن رجال الإطفاء يكافحون حريقًا كبيرًا قادمًا من سيارة.

وأضاف: 'حاولنا إطفاء الحريق ... قمنا بتحديثه إلى صندوق المواد الخطرة لأننا تلقينا تقارير تفيد بأنه يمكن أن تكون ناقلة أو شيء من هذا القبيل'.

وتابع بومر أن أطقم العمل ستظل في العمل 'لفترة' ، في محاولة لتحديد ما إذا كانت خطوط الوقود أو الغاز قد تضررت بسبب الحادث.

وقال دومينيك ميريليس ، مدير مكتب إدارة الطوارئ بالمدينة ، إن المسؤولين قلقون بشأن التأثير المحتمل للحادث على البيئة بسبب قربه من نهر ديلاوير.

واضاف 'اليوم سيكون يوما طويلا' مضيفا أن جهود التعافي من المرجح أن تستغرق وقتا.

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