بعد الجدل بشأن انتخابات رئاسية مبكرة.. المستشار عدلي حسين يحسم الموضوع.. فيديو

قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن مسألة الانتخابات الرئاسية المبكرة لا تتم إلا في حالة واحدة وهو أن يعلن رئيس الجمهورية ذلك.

وأضاف محافظ القليوبية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "في هذه الحالة يرى رئيس الجمهورية أنه لا ينتظر المدة الخاصة به النهائية لأسباب يراها هو قومية أو شخصية لتبكير الانتخابات".

وأشار المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق،: "طالما أن الرئيس لم يصدر منه أي شيء بخصوص هذا الموضوع فلا داعي لهذا الحديث لأنه لا وزن له".