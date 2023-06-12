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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: إنخفاض نشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 36.17% .


وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من 2023 ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، بتراجع 36.17 %.

واضافت الرقابة المالية أن عدد عقود  التمويل العقاري وصل إلى 1319عقد خلال الفترة من من يناير حتى مارس 2023، مقابل 2577 عقد خلال نفس الفترة فى  2022 بانخفاض قدره  48.82%.

وأرجع تقرير هيئة الرقابة المالية انخفاض قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري والعقود الي ارتفاع اسعار الفائدة 800 نقطة أساس لتصل الي 18.75% في مارس 2023 مقارنة 9.7 في مارس 2022.

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تراجع التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري إلى النصف خلال يناير الماضي

وادراكا من هيئة الرقابة المالية لهذا التأثير أصدر مجلس إدارة الهئية بتعديل قرار مجلس ادارة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري مما يسمح بزيادة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول علي التمويل العقارى بدلا من 35% و 40% للفئات ذات الدخول المختلفة ليخفف من حدة هذا الانخفاص.

نمو نشاط التمويل العقاري في مصر

وأعلنت الرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد أداءً ملحوظًا خلال عام 2022، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح 13.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2022 مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 65.4%. 

التمويل العقاري شركات التمويل العقاري معدل نمو مليار جنيه الرقابة المالية

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