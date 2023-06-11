الرئيس التونسي: توجد قضايا لا يمكن حلّها إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه يوجد عدد من القضايا التي لا يمكن حلّها إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع، مشيرا إلى أن تونس يجمعها مع أوروبا تاريخا وحاضرا ومستقبلا مشتركا ، داعيا إلى العمل اليد في اليد والندّ للندّ حتى يكون مستقبلنا أفضل من تاريخنا وأشرق من حاضرنا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد اليوم الأحد مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، ومارك روته، الوزير الأول الهولندي.

وقال سعيد " إنه إذا كانت تونس تعيش أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية صعبة فأغلبية التونسيات والتونسيين هم ضحايا سياسات سابقة لا في الداخل فقط ولكن أيضا في الخارج، والشعب التونسي الذي ثار في أواخر سنة 2010 ضد الاستبداد والفساد لن يتخلى عن مطالبه المشروعة في الحرية وحقه المشروع في الشغل وفي الكرامة الوطنية".

وأضاف أن الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع، مضيفا بأن الحرية التي كانت في الظاهر قائمة كانت استبدادا وانحرافا بالثورة استبدادا مقنّعا، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما.

وأشار إلى مليارات المليارات التي تم تهريبها للخارج ولم تسترجع تونس أموالها المنهوبة قبل سنة 2011 أو إثرها، هذا إلى جانب عديد القروض التي تم تحويل وجهتها والاستيلاء عليها والعالم كله يعرف هذا الوضع ، داعيا إلى تحويل القروض إلى استثمارات يستفيد منها الشعب التونسي والمستثمرون.