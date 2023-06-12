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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 50.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم والسندات الجديدة في الربع الأول 2023

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن   تراجع إجمالي قيمة الإصدارات “ الأسهم – السندات” بنسبة 14% خلال الربع الأول من 2023 علي أساس سنوي.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من 2023  أن إجمالي قيمة الإصدارات “الأسهم – السندات” بلغت 50.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي مارس 2023، مقابل 58.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بإنخفاض 14%.

قيمة الإصدارات

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن إجمالي قيمة إصدارات الأسهم “ تأسيس + زيادة رأس المال + تعديل قيمة اسمية+ وتخفيض رأس المال” سجلت 41 مليار جنيه خلال الفترة يناير – مارس 2023، مقابل 55.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بانخفاض 31% .

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وسجلت إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 9.5مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023  مقابل 2.8 مليار جنيه بالفترة المماثلة من 2022 بمعدل نمو  229%  بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

تراجع قيمة إصدارات الأسهم 

 

وذكر التقرير، أن قيمة إصدارات الأسهم خلال الفترة يناير – مارس 2023 شهدت انخفاضا مقارنة بالفترة المناظر، ويرجع ذلك إلى إصدار عدد من البنوك لأسهم زيادة رؤوس الأموال بإجمالي مبلغ 9.08 مليار جنيه لتتوافق مع متطلبات معايير كفاية رأس المال .

الاسهم السندات رؤوس الأموال مليار جنيه الرقابة المالية

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