الأولمبية تهنىء اتحاد التنس بفوز ميار شريف ببطولة ماكاراسكا بكرواتيا

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة ماكاراسكا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بكرواتيا.



ونجحت ميار شريف في تحقيق لقب بطولة ماكاراسكا الدولية المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية علي الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2/1 بعد أداء مميز ومشرف طوال مباريات البطولة واستمرار رفع راية مصر في جميع المحافل الدولية.



ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.