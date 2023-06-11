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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استاذ هندسة النقل: 90% من التجارة العالمية تتم عبر النقل البحري.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس، أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة، في ظل التجارة العالمية ، حيث أن 90% من التجارة العالمية تتم عبر النقل البحري.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه عمرو خليل، على قناة سي بي سي،  أن قدرة مصر على التنافسية شهدت تطور كبير، موضحًا أن الاهتمام بالنقل البحري وتطويره ليس رفاهية بل أمر حتمى.

وأشار إلى أن مصر لديها شواطئ مميزة وموانيء عديدة بما أعطى ميزة نسبية لجمهورية مصر العربية ليست متاحة لغيرها من باقي الدول، وبالتالي كان لا بد من تطوير قطاع النقل البحري، وإعادة قدرته فى اجتذاب خطوط ملاحية بحرية.


وذكر أنه تم تطوير قطاع النقل البحري، بشكل قوي، وتم الاستعانة بالخبرات العالمية، في هذا الصدد.

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