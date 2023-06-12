إيهاب المصري: الشناوي يتحمل جزءا كبيرا من هدف الوداد وحمدي فتحي أقل لاعبي الأهلي في الشوط الأول

قال إيهاب المصري نجم نادي المقاولون العرب الأسبق، أن لاعبو الأهلي اليوم بعد مرور عشر دقائق من الشوط الأول لنهائي دوري ابطال افريقيا، غير متواجدين في الملعب.

وتابع إيهاب المصري خلال تواجده ضيفا على الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" حمدي فتحي أقل لاعبي الأهلي في الشوط الأول".

وأضاف:" الوداد المغربي يلعب الشوط الأول بالكامل على جبهة علي معلول والكرات الثابتة فقط لا غير".

وأكمل ايهاب المصري :" روح لاعبي الأهلي غير متواجدة اليوم، وأحمل جزء كبير جداً من هدف الوداد المغربي لمحمد الشناوي، الكرة تكررت ثلاث مرات بنفس الأسلوب!".

واستطرد:" حزين على أداء الأهلي والشكل الذي ظهر به لاعبي الأهلي، في الشوط الثاني على المستوى الفني الأهلي يستطيع العودة في أي وقت وتسجيل هدف ".

وأختتم:" على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التدخل بين شوطي المباراة والتحدث مع اللاعبين وإخراجهم من حالة التوتر والعصبية".