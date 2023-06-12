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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف يكشف سر تتويج الأهلي بدوري الأبطال

صدى البلد

علق محمد يوسف مدرب الأهلي السابق على تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الحادية عشر في تاريخه.


قال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإدارة والجهاز الفني بالنسبة لي سر تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، كان من الممكن بعد الخسارة من صن داونز، بخماسية أن تتسرع الإدارة وتُقيل كولر ولكن هذا لم يحدث" .


وأضاف: "كولر تعلم بسرعة واكتسب خبرات في أفريقيا، وهذا يُحسب بالطبع للمدير الفني" 
واختتم: "سفين فاندنبروك شعرت بأنه قام بسيناريو لبداية المباراة فقط، ولم يقم بسيناريو فيما بعد، والدليل أن الوداد لم يقدم أي شئ بعد هدفه المبكر في اللقاء".

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