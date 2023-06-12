اليوم ..انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ..116 لجنة تستقبل 41 ألف طالب وطالبة

تستقبل 116 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة، نحو 41 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد تابع آخر الاستعدادات لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة، بعدد من اللجان بمراكز المحافظة، وحرص أيضا على معاينة استراحة مبيت رؤساء اللجان، مؤكداً على توفير كافة وسائل الراحة لهم.

ووجه " رحمى"، رؤساء المدن والأحياء، باستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب توفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، مؤكداً على توفير الأجواء والمناخ المناسب خلال فترة الامتحانات والتي تستمر حتى ١٣ يوليو القادم.

ومن جانبه أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التعليم، أنه تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، بالإضافة للتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام ٢٢٦٠٦ طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، ٤٩٧٧ بالشعبة العلمية قسم رياضة، ١٣٣٤٨ للشعبة الأدبية، ١١٠ للدولي، بإجمالي ٤١٠٤١ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في ١١٦ لجنة.