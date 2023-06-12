قالت لي إحنا معاكي وبندعمك .. منة الله عماد طالبة الإعدادية تكشف تفاصيل حديثها مع السيدة انتصار السيسى

استضاف الإعلامي يوسف الحسيني٬ الطالبة منة الله عماد، الأولى في شهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، ووالدتها إيمان عادل٫ وذلك ببرنامج “التاسعة”٫ على قناة الأولى.

وقالت إيمان عادل، والدة الطالبة، قائله: “لم أتوقع أن مصر ستتكلم عن بنتي لكن ما حدث كرم من ربنا سبحانه وتعالى”.

وقالت الطالبة: “كنت أتوقع أنني سيكون ترتيبي الأول على الإدارة لكن لم أتوقع أن أكون الأولى على محافظة كفر الشيخ”٫ لافته: “حلمي أريد أن أكون طبيبة لأنني أحب الطب خاصة تخصص الجلدية لأنني أحب الدكتور هاني الناظر”.

وتحدثت منة على مكالمتها مع السيدة انتصار السيسي٫ قائله: “كانت مفاجأة بالنسبة لي٫ وشكرا لكل الكلام اللي قالته وإداني دافع إني أكمل٫ وقالت لي إحنا معاكي وبندعمك ومصر كلها بتحبك وكلامها كام محفز كانت أم بتتحدث وأشكرها على كل كلمة قالتها وكلامها كان دافع كبير لي”.