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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشحات: الأهلي استحق التتويج باللقب عن جدارة ‏

صدى البلد

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه استحق التتويج بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا بعد الأداء الذي قدمه في لقاءي الذهاب والعودة في نهائي البطولة أمام ‏فريق الوداد المغربي.‏

وأضاف الشحات: «عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالقاهرة في ذهاب نهائي ‏البطولة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف كان لدينا ثقة كبيرة أن الفريق قادر على التتويج ‏باللقب، وجئنا إلى المغرب بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق اللقب، واستطعنا أن ‏نعوض تأخرنا ونسجل هدف التعادل ونتوج باللقب من المغرب».‏

وأوضح لاعب الأهلي أن طموحات اللاعبين لا تتوقف عند التتويج ببطولة، وأن الفريق ‏مستمر في تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب مع النادي.‏

وأشار الشحات إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين له ‏خلال مشواره في كل البطولات.‏

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد أن لقب دوري الأبطال يعيد الفريق من جديد ‏إلى التواجد في كأس العالم للأندية وفي المكانة التي يستحقها الفريق، وأن جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني لديهم الإصرار في حصد كل البطولات المقبلة.‏

 

حسين الشحات فريق الوداد المغربي بالنادي الأهلي دوري ابطال افريقيا نهائي البطولة

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