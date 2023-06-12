وزير الرياضة: تتويج الأهلي بإفريقيا مؤشر جيد للكرة المصرية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، يعد فوزًا معنويًا للرياضة المصرية يؤكد أن الكرة المصرية بخير.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن 9 لاعبين من الأهلي سينضمون إلى منتخب مصر بمعنويات مرتفعة، وهو ما يعزز فرص الفراعنة في مواجهة غينيا.

وأشار إلى أن الكرة المصرية بخير والرياضة المصرية حصدت 1000 ميدالية هذا العام، ما يؤكد أن مصر تسير في طريقها الصحيح في الازدهار بالرياضة، متمنيًا أن تستمر هذه الروح من الفوز المعنوي.

ونصح وزير الرياضة، وسائل الإعلام والجماهير بضرورة إيجاد حالة من التفاؤل لبذل الجهد من أجل تحقيق الأفضل، وعدم انتظار أخطاء الآخرين، مشددًا أن الحالة التي تعيشها الكرة المصرية حاليًا رائعة للغاية.

واختتم تصريحاته «لا بد أن تكون النظرة الإيجابية دفعة معنوية إلى منتخب مصر الأول لتأكيد هذا الانتصار بالفوز على غينيا والتأهل إلى كأس أمم إفريقيا، وكذلك المنتخب الأولمبي الساعي إلى التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وسيكون هناك استقبال رسمي للاعبين بمطار القاهرة».