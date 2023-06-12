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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقص هستيري من لاعبي النادي الأهلي برفقة كولر بغرفة الملابس

الأهلي
الأهلي

نشر رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، فيديو من داخل غرفة الملابس، عبر حسابه  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر لاعبو النادي الأهلي وهم يحتفلون بتتويج النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا، أثناء رقصهم علي الأغاني برفقة المدير الفني مارسيل كولر وأعضاء الفريق.

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التى لعبها على معلول .

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