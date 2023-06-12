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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صاحبة قضية ورسالة.. مايا مرسي تنعي الإعلامية فايزة واصف

صدى البلد

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه، بخالص الحزن والأسى ، الإعلامية القديرة فايزة واصف، والتى وافتها المنية صباح اليوم .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر قامة إعلامية عظيمة ومتميزة ، قائلة:" لقد كانت الإعلامية الراحلة صاحبة قضية ورسالة ، وهدفها خدمة المجتمع ، حيث أثرت الساحة الإعلامية بالعديد من البرامج الهامة والهادفة  ، فلن ننسى برنامج حياتى الذى يعد واحد من أشهر البرامج الاجتماعية في التلفزيون المصرى واستمر على مدار ثلاثة عقود، و كان يسلط الضوء على مشكلات المجتمع  ويحللها ويقدم حلولا لها من خلال خبراء ومتخصيين ، هذا بخلاف العديد من البرامج الأخرى الهامة التي قدمتها الراحلة العظيمة فايزة واصف.. رحم الله الإعلامية القديرة فايزة واصف".

وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف وأصدقائها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته .

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