ميدو: لاعيبة الأهلي رجالة.. والفريق اقتنص أفريقيا من فم الأسد

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي على ملعب محمد الخامس، من فم الأسد.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي اقتنص لقب دوري أبطال أفريقيا من فم الأسد، والأسد ليس الوداد، ولكن الظروف التي واجهته طوال البطولة".

وأضاف: "لاعيبة الأهلي رجالة وبتقاتل وبيموتوا نفسهم، وبيحاربوا عشان خاطر بعض، دي الصفات والسمات اللي بتجيب بطولة".



واختتم: " ماتشات النهائيات دي بتاعة لاعيبة، ولاعيبة الأهلي رجالة فعلا".

كولر يطير إلى سويسرا لقضاء الإجازة

سافر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سافر من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري.



وحصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعدها اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.