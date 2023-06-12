الثانوية العامة2023 ..القلق يسيطر على طلاب لجنة بالجيزة لتأخر دخولهم اللجان

انطلق منذ قليل ماراثون الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، بامتحان التربية الدينية حيث يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحا .

وشهدت لجنة إحدى المدارس بالجيزة تأخر دخول الطلاب وبدأ القلق يظهر على الطلاب أولياء الأمور .

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 يبدأ زمن امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من التاسعة صباحا.

ويستمر زمن امتحان التربية الدينية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعة ونصف فقط ، لينتهي في تمام الساعة 10:30 صباحا.

وبعد انتهاء الطلاب من أداء امتحان التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم منح الطلاب راحة لمدة نصف ساعة ، ثم يعود الطلاب الى اللجان لبدء الفترة الامتحانية الثانية.