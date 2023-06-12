غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه طلاب الثانوية العامة في هذه الحالات

توافد طلاب الثانوية العامة ، على المدارس اليوم الأثنين الموافق 12 يونيو لعام 2023 ، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة.

و تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدء امتحان مادة التربية الدينية لطلاب شعب علمي علوم وعلمي رياضة وادبي.

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في سياق متصل، وضع القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- عددا من العقوبات لطلاب الثانوية العامة المخالفين، وذلك للتصدي لكافة عمليات الغش ، وإن تعددت صورها وأشكالها بين الطلاب ، وذلك بهدف التأمين على عملية الامتحانات ، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول علي النجاح ، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب ، وحصول كل منهم على حقه .

10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل داخل اللجنة

وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه: "مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة".

حبس وغرامة 200 ألف جنيه

ونصت المادة 1 من القانون على أن :" يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحانات

وفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.