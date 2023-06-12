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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد المشروعات الكبرى.. باحثة: الصعيد على رأس أولويات الدولة بعهد الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت دكتورة نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدرسات، أنه بعد تولي الرئيس السيسي حكم مصر، كان الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية، وظهر من خلال المشروعات الكبرى التي قام بها.


وقالت نسرين الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان الرئيس السيسي زار الصعيد على مدار 18 مرة، مؤكدا أنه تم تطوير 34 ألف فصل بالصعيد إضافة إلى انشاء 219 مدرسة تعليم فني، ومدارس للمتفوقين.

 

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدرسات، أنه على مستوى  منظومة التأمين الصحي الشامل، تم دخول الخدمة في الأقصر وأسوان، وتم تسجيل 2 مليون مواطن في المنظومة.

 

أكثر من 60 مليون مواطن

وأشارت نسرين الشرقاوي إلى أن القيادة السياسية عملت على تنفيذ المشروع الأكبر تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي سيعمل على خدمة أكثر من 60 مليون مواطن.

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