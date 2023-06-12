إنشاء أول مصنع للأدوية صديق للبيئة في مصر | صور

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال زيارتها للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 مصنع اتيكو فارما أول مصنع للأدوية صديق للبيئة.

اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الهيئة على اجراءات المصنع التي تؤهله ليكون مصنع صديق للبيئة، من حيث الطاقة النظيفة واعادة الاستخدام والتدوير، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة بدلا من السولار ويتم استخدامه في غلايات البخار و وحدات التكييف المركزي الخاصة بالتبريد الصناعي والتبريد المركزي، خاصة أن الغاز الطبيعي يلعب دور اساسي في خفض انبعاثات الكربون، كما يتم استخدام نظام مغلق للري للحفاظ على البيئة عن طريق استخدام ناتج الصرف الصناعي والعملية الصناعية وناتج محطة المياه بعد معالجته لتحويل المساحات المتاحة في المصنع إلى مسطحات خضراء دون الحاجة لإستخدام مياه المدينة والتأكد من تطبيق مبدأ إعادة الاستخدام.

كما يتم استخدام ناتج العملية الانتاجيه من البخار لتحويله إلى مياه مكثفة وتجميعها في خزانات تحت الارض ويتم ضحها بمضخات ذات مواصفات خاصة لتغذية خزان المياه الخاص بغلايات البخار الصناعي بدلا من استخدام مياه المدينه بما يحقق مبدأ اعادة التدوير والاستخدام ، ويقلل أيضا من الطاقة المستهلكة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة أن تكون جميع خطوط الإنتاج بالمصنع صديقة للبيئة وتراعي معايير ترشيد الطاقة والمياه، كما يتم فصل المخلفات على حسب أنواعها والاتفاق مع شركات متخصصة لجمعها وإعادة تدويرها، اما المخلفات الخطرة فيتم معالجتها قبل إعدامها ثم يتم التخلص منها عن طريق الدفن، وذلك بالتعاقد مع شركة للتخلص من المخلفات الخطرة حاصلة على موافقة وزارة البيئة و وزارة الصحة.

كما راعى المصنع في تصميمه اتباع آليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر استهلاك الطاقة ، واستخدام أنظمة فلترة حديثة عالية الجودة لتنقية ومعالجة الهواء، وإجراء القياسات البيئية بصفة دورية مع الحرص على أن تكون ضمن الحدود المسموح بها.



وفي سياق متصل، تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شركة مصر للهيدروجين الأخضر بالعين السخنة ، الذى تم انشاؤها بالتعاون بين شركتي الهيدروجين الأخضر Fertiglobe وScatec النرويجية، بتكلفة استثمارية حوالى ١١٠ مليون دولار، ويقوم على ١٠٠ ميجاوات من المحللات الكهربائية و سيتم دعمها بنحو ٢٦٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأكدت الوزيرة أن المشروع يستهدف إنتاج حوالى ١٥ ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى ٩٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة.

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