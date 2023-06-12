ماذا قال أحمد حسن بعد تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا.. شاهد

علق اللاعب أحمد حسن علي فوز الأهلي ببطولة أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم،البطل أكثر من حقق الفوز"

وأكمل:" أقوى هجوم أكثر من حافظ على نظافة شباكه،أكثر من حقق الفوز في الأدوار الاقصائية،لم يخسر منذ بداية الأدوار الاقصائية، بين صفوفه الهداف".

وأختتم :"بين صفوفه أكثر من صنع أهداف، بين صفوفه أكثر من ساهم بالأهداف".

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي فى إياب النهائي.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات تليفزيونية: “اليوم كلنا سعداء بسبب تتويج النادي الأهلي ممثل مصر فى بطولة دوري أبطال إفريقيا باللقب هذا الموسم”

وأضاف: “كنا ننتظر تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وان شاء الله ننتظر خلال الأيام المقبلة نجاح منتخب مصر الأول والمنتخب الوطني الأولمبي فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية”.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.