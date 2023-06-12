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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسلق برج لمدة 4 ساعات.. القبض على الرجل العنكبوت البريطاني في كوريا الجنوبية

متسلق بريطاني
متسلق بريطاني

ألقت شرطة كوريا الجنوبية القبض على رجل بريطاني بعد 4 ساعات من تسلق الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد في سونجبا-جو في سيئول دون إذن صباح اليوم الاثنين.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تسلق البريطاني البالغ من العمر 24 عامًا، الجدار الخارجي لبرج لوتيه ورلد بيدين عاريتين ابتداء من الساعة الخامسة صباح اليوم.

وفي الساعة 7:50 صباحًا، أبلغ حارس أمن الشرطة وسلطات الإطفاء بعد أن عثر على الرجل البريطاني. 

ووصلت السلطات إلى موقع الحادث في الساعة 8:03 صباحًا وقامت بتركيب حصيرة هوائية لحالة الطوارئ.

وعلى الرغم من وصول السلطات إلى موقع الحادث، واصل الرجل البريطاني التسلق ووصل إلى الطابق الـ73 في الساعة 8:52 صباحًا.

وبتوجيهات من سلطات الإطفاء، دخل الرجل إلى شرفة على شكل جندول من الطابق الـ123 في الساعة 9:00 صباحًا، حيث اعتقلت الشرطة الرجل وتجري تحقيقًا معه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال شخص ما من قبل الشرطة أثناء تسلق برج لوتيه ورلد، ففي يونيو 2018، ألقت الشرطة القبض على متسلق فرنسي يدعى آلان روبير، حيث تسلق حتى الطابق الـ75.
 

كوريا الجنوبية شرطة كوريا الجنوبية تسلق الجدار الخارجي برج القبض على رجل

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