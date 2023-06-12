رئيس مؤسسة الإسلام بفرنسا: المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أهم أسباب اتجاه الشباب بأوروبا للتطرف

قال غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا، إن الأسباب التي تجعل الشباب يقع في التطرف عدة، منها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وجيو استراتيجية في العلاقات الدولية ونفسية ولاهوتية وثقافية وإعلامية، لذلك فلابد أن تكون النظرة شاملة

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية إنجي طاهر عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «إذا كان الشاب المسلم يعتقد أنه غير مرغوب فيه ومنبوذ ويعاني من النظرة التي تزدريه والعنصرية فإنه سيتخذ من المجتمع عدوة ويصبح عرضة لمن يؤسلمون الدين لأغراضهم الشخصية».

المواطنة بالنسبة إليه غير كاملة

وتابع: «هناك قضية الهوية حيث أن الشاب المسلم عندما يرى أن المواطنة بالنسبة إليه غير كاملة، وهو عليه أن يؤدي واجباته ليفوز بحقوقه يلجأ أيضا إلى العنصر الديني وتصبح هويته كلها مختزلة في الدين وتطبيقه بشكل صارم».