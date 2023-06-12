2000 صاروخ يوميا.. ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف سيناريو الحرب مع حزب الله

قال ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومسؤول عن ملف لبنان، جاك نيريا، إن إسرائيل ستعمل على مفاجأة حزب الله وستوجه له ضربة في الوقت الذي يناسبها، مشيرا إلى هناك تحضيرات دفاعية وهجومية من قبل الجانبين.

وأضاف نيريا في تصريحات لقناة “I24NEWS” الإسرائيلية: في حال وقوع حرب مع حزب الله سيتم إطلاق نحو 2000 صاروخ يوميا على الأقل تجاه إسرائيل".

وخلال تطرقه الى خطط حزب الله قال: "تصريحات حزب الله باتت جدية أكثر، واذا نظرنا الى أرض الواقع نرى أن هناك مخططات لبرنامج مقاومة ضد إسرائيل مثلا، ونعرف أنه يوجد لحزب الله خطة للاستيلاء على جزء من الجليل الأعلى من جهة كريات شمونا حتى نهاريا".

وتابع "بحسب خطتهم التي سمعنا عنها عام 2011، تقوم خمسة ألوية من وحدة النخبة الرضوان بالدخول الى ثلاثة محاور ... أرى ان هذه الالوية ستعبر الحدود خلال اجتياح محتمل لحزب الله".

وأكد نيريا على أن "ايران تحاول أن تنسق فيما بين الجبهات (ايران، سوريا، لبنان، الضفة، غزة وحتى من اليمن)، إيران تبذل جهدا لمحاصرة إسرائيل".

وتطرق المحلل المختص إلى “تخطيط حزب الله لشن حرب تبدأ من خلال شن آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، قوات الرضوان تدخل الى الحاجز وتحاول تدميره من أربعة مواقع لخرق الخطوط الإسرائيلية وسيتم الاستيلاء على مدينة كرميئيل وكريات شمونة ونهاريا، واسرائيل في المقابل تجهز نفسها لهذا التخطيط بالذات، علما أن حزب الله يمتلك تخطيطا طويل المدى”.

وشدد على أنه "اذا تحولت ايران الى دولة نووية لن يكون هناك أمل لإسرائيل لمحاربة حزب الله، لأن الردع المتبادل سيكون نوويا من جانب ايران، وإسرائيل لن تقبل هذا باعتقادي أنه خلال هذه الفترة حتى تصبح ايران دولة نووية هناك وسائل على الطريق".