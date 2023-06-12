عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2000 صاروخ يوميا.. ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف سيناريو الحرب مع حزب الله

أرشيفية
أرشيفية

قال ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومسؤول عن ملف لبنان، جاك نيريا، إن إسرائيل ستعمل على مفاجأة حزب الله وستوجه له ضربة في الوقت الذي يناسبها، مشيرا إلى هناك تحضيرات دفاعية وهجومية من قبل الجانبين.

وأضاف نيريا في تصريحات لقناة “I24NEWS” الإسرائيلية: في حال وقوع حرب مع حزب الله سيتم إطلاق نحو 2000 صاروخ يوميا على الأقل تجاه إسرائيل".

وخلال تطرقه الى خطط حزب الله قال: "تصريحات حزب الله باتت جدية أكثر، واذا نظرنا الى أرض الواقع نرى أن هناك مخططات لبرنامج مقاومة ضد إسرائيل مثلا، ونعرف أنه يوجد لحزب الله خطة للاستيلاء على جزء من الجليل الأعلى من جهة كريات شمونا حتى نهاريا".

وتابع "بحسب خطتهم التي سمعنا عنها عام 2011، تقوم خمسة ألوية من وحدة النخبة الرضوان بالدخول الى ثلاثة محاور ... أرى ان هذه الالوية ستعبر الحدود خلال اجتياح محتمل لحزب الله".

وأكد نيريا على أن "ايران تحاول أن تنسق فيما بين الجبهات (ايران، سوريا، لبنان، الضفة، غزة وحتى من اليمن)، إيران تبذل جهدا لمحاصرة إسرائيل".  

وتطرق المحلل المختص إلى “تخطيط حزب الله لشن حرب تبدأ من خلال شن آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، قوات الرضوان تدخل الى الحاجز وتحاول تدميره من أربعة مواقع لخرق الخطوط الإسرائيلية وسيتم الاستيلاء على مدينة كرميئيل وكريات شمونة ونهاريا، واسرائيل في المقابل تجهز نفسها لهذا التخطيط بالذات، علما أن حزب الله يمتلك تخطيطا طويل المدى”.

وشدد على أنه "اذا تحولت ايران الى دولة نووية لن يكون هناك أمل لإسرائيل لمحاربة حزب الله، لأن الردع المتبادل سيكون نوويا من جانب ايران، وإسرائيل لن تقبل هذا باعتقادي أنه خلال هذه الفترة حتى تصبح ايران دولة نووية هناك وسائل على الطريق". 

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لبنان حزب الله إسرائيل حرب مع حزب الله 2000 صاروخ يوميا إسرائيل وإيران إسرائيل وحزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه طلاب الثانوية العامة في هذه الحالات

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

صاحب ورشة يسير عكس الاتجاه بسيارة عميل ويصطدم بأخرى

النواب يحيل 3 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

بدء امتحان التربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي طلاب الثانوية العامة يدعون لهم من داخل الحرم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ماذا يحدث لطلاب الثانوية العامة عند شرب النسكافيه قبل الامتحان

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ